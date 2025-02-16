بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 تغادر اليوم إلى المغرب برئاسة أبو زهرة

منتخب الناشئين، تغادر بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008، مطار القاهرة في الثامنة صباح اليوم الأحد، في طريقها إلى العاصمة المغربية الرباط، للمشاركة في الدورة الدولية بالمغرب، خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري

مصطفى أبو زهرة رئيسًا للبعثة

يتولى رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 إلى المغرب، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مصطفى أبو زهرة، وتضم أعضاء الجهاز الفني والإداري بقيادة أحمد الكاس إلى جانب 22 لاعبا

مصطفى أبو زهرة، فيتو

22 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين

وضمت قائمة منتخب الناشئين المصري تحت 17 سنة التي أعلنها أحمد الكاس

بلال عطية، حمزة الدجوي، محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبدالعزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبدالرحمن أبواليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة بكأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

ويخوض منتخب مصر ثلاث مباريات خلال البطولة الودية أمام منتخبات المغرب، زامبيا والسنغال.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا تحت 17 سنة

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط أفريقيا.

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