الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يبدأ الحرب على القضاة

ترامب وماسك، فيتو
ترامب وماسك، فيتو

يخطط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم لائحة اتهام طويلة الأمد ضد اثنين على الأقل من القضاة الفيدراليين الذين تصدوا للرئيس دونالد ترامب لتنفيذ أجندته الحكومية.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن هذه الإجراءات "جزء من صراع عام متزايد بين الجمهوريين والسلطة القضائية الفيدرالية، حيث يتذمر ترامب من العقبات التي تعترض أجندته "الكفاءة الحكومية" (DOGE).

وزاد ترامب من حدة التوتر هذا الأسبوع عندما قال في مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي مع رئيس DOGE إيلون ماسك: "ربما يتعين علينا أن ننظر إلى القضاة لأنني أعتقد أن هذا انتهاك خطير للغاية".

كما أشار نائب الرئيس جي دي فانس إلى أن القضاة الفيدراليين تجاوزوا سلطاتهم و"لا يُسمح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للسلطة التنفيذية" وفق تعبيره.

ويعمل النائب أندرو كلايد (جمهوري من ولاية جورجيا) على مواد المساءلة ضد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون جيه ماكونيل جونيور، الذي أمر الإدارة برفع تجميد الإنفاق الفيدرالي، حسبما أكد مكتب كلايد لموقع "أكسيوس".

وفي منشور على موقع X، وصف كلايد ماكونيل بأنه "ناشط حزبي يستخدم نظامنا القضائي كسلاح لوقف تجميد تمويل الرئيس ترامب للإنفاق الحكومي".

وقال النائب إيلي كرين (جمهوري من أريزونا) إنه يخطط لتقديم مواد عزل ضد قاضي المحكمة الجزئية بول إنجلماير، الذي منع DOGE من الوصول إلى سجلات الخزانة، لأسباب مماثلة.

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