الدوري الإنجليزي، تعادل مثير بين إيبسويتش وأستون فيلا

تعادل فريقا إيبسويتش تاون وأستون فيلا إيجابيا بهدف لكل فريق، على ملعب "فيلا بارك"، في إطار مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

مباراة إيبسويتش أمام أستون فيلا

أحرز هدف إيبسويتش ليام ديلاب في الدقيقة 5 وتعادل أستون فيلا عن طريق اولي واتكينز في الدقيقة 68.

وتعرض اكسيل تاونزيبي لاعب إيبسويتش للطرد في الدقيقة 39.

تشكيل إيبسويتش أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وأعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبسويتش تاون كيران ماكينا عن تشكيل فريقه لمباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: أليكس بالمر.

خط الدفاع: جريفز، توانزيبي، أوشيا.

خط الوسط: كالفين فيليبس، تاونسند، كاجوستي.

خط الوسط الهجومي: جونسون، هاتشينسون، إنكيسو.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

ويغيب المصري سام مرسي عن ايبسويتش للإصابة



ترتيب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 38 نقطة، أما فريق إيبسويتش تاون الأول لكرة القدم، فهو في المركز الـ18 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة.

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