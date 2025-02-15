الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

محمد شوقي: شعرنا بالفخر بالإعلان عن استاد الأهلي والخطيب يقسو على نفسه

الخطيب، فيتو
الخطيب، فيتو

وجه الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة لجماهير ومحبي القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن إسعاد الجماهير هو واجب عليهم، موضحا أن تحالف القلعة الحمراء هم أصحاب فكرة اختيار معبد حتشبسوت بالأقصر لإقامة الحفل الكبير والتاريخي وكان اختيار "عبقري".

وقال عبر تصريحات تليفزيونية: "بصفتي محب وعاشق للنادي الأهلي في البداية كنت فخورًا للغاية بالإعلان عن بدء انشاء استاد النادي الأهلي وكذلك وجود النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية أيضًا في مصر".

وأضاف: "حلم استاد الأهلي طال انتظاره لسنوات طويلة، وبدأ العمل فيه وسيتم افتتاحه في فترة لن تتجاوز 4 سنوات، ودائمًا نشعر بالزهو ولكن لمدة قصيرة جدًا وبعدها نعاود مجددًا العمل من أجل الأهلي وجماهيره".

وواصل: "قمنا بالحصول على موافقة الفيفا بأن يكون الاحتفال بكأس العالم للأندية وايضا للإعلان عن بدء إنشاء استاد الأهلي وبذل خالد مرتجي جهودا كبيرة من أجل الحصول على الموافقات المطلوبة، والفيفا رحب بذلك".

وأكمل: "دائمًا نرد بشكل عملي، وكنا نستعد للإعلان عن كل التفاصيل على أرض الواقع مع بدء عمليات الحفر لإنشاء الاستاد".

وتطرق الدكتور محمد شوقي للحديث عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقال: "الكابتن الخطيب دائما يتناسى الحالة الصحية والتحذيرات الطبية، ودائما يتجاهل أي نصائح، وأنا غير راضٍ عن طريقته ولابد أن يستمع لكلام الأطباء، ولكنه للآسف يقسو على نفسه دائمًا، طالما أن هناك أمر يخص النادي".

وزاد: "الخطيب بذل مجهودات مضنية وإن شاء الله الأمور تمر بسلام، واطمئن الجميع على الحالة الصحية لرئيس النادي".

وختم: "بدون أي تفاصيل، الحالة مطمئنة، وإن شاء الله يعود إلى النادي الأهلي في أحسن حال".

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