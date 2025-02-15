مأساة الذهب، 48 قتيلا في انهيار منجم بـ مالي

قتل 48 شخصا على الأقل، اليوم السبت، في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب غرب مالي، وفق ما أفادت مصادر محلية عدة وكالة "فرانس برس".

عشرات القتلى في انهيار منجم للذهب

وقال مصدر في الشرطة المحلية "بلغت الحصيلة 48 قتيلا جراء الانهيار".

وقبل نحو سنة قُتل أكثر من 70 شخصا في انهيار منجم للذهب بموقع للتنقيب في غرب مالي.

وقال عمر سيديبي أحد مسئولي المنقبين عن الذهب في كانغابا، حينها: "بدأ الأمر بضجيج، بدأت الأرض تهتز، حيث كان هناك أكثر من 200 منقب عن الذهب في الموقع" مضيفا: "انتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.