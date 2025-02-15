الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

مأساة الذهب، 48 قتيلا في انهيار منجم بـ مالي

منجم ذهب،فيتو
منجم ذهب،فيتو

قتل 48 شخصا على الأقل، اليوم السبت، في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب غرب مالي، وفق ما أفادت مصادر محلية عدة وكالة "فرانس برس".

عشرات القتلى في انهيار منجم للذهب

وقال مصدر في الشرطة المحلية "بلغت الحصيلة  48 قتيلا جراء الانهيار".

وقبل نحو سنة قُتل أكثر من 70 شخصا في انهيار منجم للذهب بموقع للتنقيب في غرب مالي.

وقال عمر سيديبي أحد مسئولي المنقبين عن الذهب في كانغابا، حينها: "بدأ الأمر بضجيج، بدأت الأرض تهتز، حيث كان هناك أكثر من 200 منقب عن الذهب في الموقع" مضيفا: "انتهت أعمال البحث الآن وعثرنا على 73 جثة"

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