كيفية تقديم وجبات إفطار وسحور صحية لأسرتك في رمضان بأقل التكاليف (فيديو)

تبحث ربة المنزل المصري دائمًا عن الخيارات الأفضل لتقدمها لعائلتها في كل وجبة الأفطار والسحور بشهر رمضان المبارك، وبرغم أن الطعم اللذيذ الذي يجذب الأطفال ويلقي استحسان الكبار مهم، إلا أن توفير وجبة غذائية سليمة تعوض أجسامهم عما فقدوه أثناء فترة الصيام على نفس القدر من الأهمية.

وتطلع الدكتورة هدي مسعود، استاذ مساعد التغذية في المعهد القومي للتغذية، "فيتو" على أسس التغذية السليمة في شهر رمضان المبارك، وكيف تستطيع الأمهات توفير وجبة غنية بجميع العناصر الغذائية التي تحتاجها الأسرة بأسعار مناسبة.

أسس التغذية السليمة في رمضان

قالت الدكتورة هدى إن طاولة إفطار شهر رمضان تعد أحد الطقوس والعادات المصرية، حيث تحرص الأمهات على تقديم كل يوم أطباق عديدة ومتنوعة، ولكن ما لا يوضع في الحسبان في معظم الأوقات هي العناصر الغذائية الأساسية التي تعد أهم من "المحمر والمشمر" على سفرة رمضان سواء في الإفطار أو السحور.

وأكدت الطبيبة أنه من المهم أن توجد على طاولة رمضان 4 عناصر غذائية أساسية، وهي:

البروتين

الكربوهيدرات

الفيتامينات والأملاح المعدنية الأساسية

الدهون

أولا: البروتين

يوجد من البروتين مصدرين أم الحيواني والذي يتمثل في اللحوم أو الأسماك أو الدواجن، والنوع النباتي، الذي يتمثل في اللوبيا أو الفاصوليا أو الفول.

ويمكن للأم استخدام المصادر النباتية للتقليل الميزانية، بسبب تكلفتها الأقل، وتستطيع ربة المنزل البحث وتقديم هذه البروتينات بأشكال جديدة ومبتكرة حتى يتقبلها الأطفال بشكل أفضل وفي نفس الوقت نمدهم بالبروتينات التي يحتاجونها على قد الأيد.

ثانيًا: الكربوهيدرات

وأضافت هدى مسعود أن الكربوهيدرات مهمة للغاية، ولكن المشكلة التي تحدث عادتًا في البيوت المصرية هي الإفراط فيها حيث تمتلئ الطاولة عادتًا بأنواع متعددة من المكرونات والأرز والبطاطس وعيش ورقاق، فيخرج الشخص من شهر رمضان بكمية أكبر بكثير مما يحتاجه الجسم.

ثالثًا: الفيتامينات والأملاح المعدنية

تتمثل الفيتامينات والاملاح المعدنية في الخضروات والفواكه التي يتناولها الشخص يوميًا، والتي يمكن للأم أن تضيفها بسهولة من خلال طبق كبير من السلطة الخضراء في كل وجبة، بالإضافة للعصائر الطبيعية أو الفاكهة.

ولا يجب في أي حال من الأحوال استبدال طبق السلطة بالمخللات، ذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح والتي تزيد من العطش خلال نهار رمضان كما أنها تضر بالجسم على المدى البعيد.

رابعًا: الدهون

وأوضحت أن أغلب الوجبات على طاولة الأفطار تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ولكن للأسف تكون دهونا غير صحية من خلال المقلي أو الصواني التي يكون بها نسبة عالية من السمن، لذلك يكون هناك إفراط مبالغ فيه من الدهون.

لذلك من المهم الابتعاد عن الدهون المهدرجة، والزيوت النباتية، وعدم الإفراط في القلي حتى لا يخرج الشخص من شهر رمضان بوزن زائد وسمنة بالإضافة إلى أمراض خطيرة تؤثر على القلب والشرايين.

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