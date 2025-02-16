الدوري الإسباني، تعادل فياريال وفالنسيا إيجابيا 1-1

الدوري الإسباني، تعادل فريق فياريال وفالنسيا إيجابيا بهدف لكل فريق وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024 / 2025.

مباراة فياريال وفالنسيا

تقدم فياريال عن طريق باب غايي في الدقيقة 32، وتعادل عمر صادق لفريق فالنسيا في الدقيقة 83.

ترتيب فياريال وفالنسيا في الدوري الإسباني



ويحتل فريق فياريال المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 41 ويحتل الترتيب الـ17 برصيد 23.

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