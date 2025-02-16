الأحد 16 فبراير 2025
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بدء أعمال مؤتمر الدراسات الإنسانية والبحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي بجامعة الأزهر، اليوم

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

تنطلق اليوم الأحد أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر لكلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة بعنوان: (الدراسات الإنسانية والبحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي التحديات والفرص رؤية مستقبلية) برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر.

 المؤتمر الدولي الثاني عشر لكلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة

يهدف المؤتمر إلى:


1-  إبراز أهمية الدراسات الإنسانية في تحقيق رؤية مصر 2030م للتنمية المستدامة في ظل الذكاء الاصطناعي.

2- تحقيق دور جامعة الأزهر في مسايرة التطورات العالمية والحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي.

3- استعراض استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدراسات الإنسانية ودورها في الحفاظ على التاريخ والثقافة والهوية.

4- تأصيل مفاهيم الذكاء الاصطناعى والبحث العلمى مما يدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

5- استشراف مستقبل الدراسات الإنسانية في ظل الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

محارو المؤتمر الدولي الثاني عشر لكلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة

ويتضمن عدة محاور تتمثل في: 


المحور الأول: أخلاقيات البحث العلمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الذكاء الاصطناعي.

المحور الثاني: الذكاء الاصطناعي والحفاظ على التاريخ والثقافة والهوية.

المحور الثالث: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدراسات الإنسانية.

المحور الرابع: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الدراسات الإنسانية.

المحور الخامس: الدراسات اللغوية والأدبية في ظل الذكاء الاصطناعي.

يعقد المؤتمر بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ورئاسة الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات القاهرة، وتستمر جلساته على مدار يومي 16 و17 فبراير بقاعة الأزهر للمؤتمرات، ويتابع أعماله الدكتورة منى صبحي نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر، والدكتورة كريمة عبد المجيد عبد الشافي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب نائب رئيس المؤتمر.

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