رئيس جامعة الأزهر يفتتح المهرجان القمي للأنشطة الطلابية بكلية التربية بنات

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر المهرجان القمي للأنشطة الطلابية الذي تستضيفه كلية التربية للبنات بالقاهرة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، والإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة تحت عنوان: الإبداع يجمعنا والتميز هدفنا.

ورحب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالحضور جميعًا في هذا الحدث الطلابي المتميز الذي يقام بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وتنظيم فريق «طلاب من أجل مصر».

رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية عنيت بالإنسان واهتمت بصحته

وأشاد رئيس الجامعة بجهود طلاب جامعة الأزهر في مختلفة الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية عنيت بالإنسان واهتمت بصحته، وأن عبادات كالحج والعمرة والصلاة إذا نظرنا إليها كعبادات نجدها عبارة عن حركات رياضة؛ فمثلا نجد الطواف عبادة، والسعي بين الصفا والمروة عبادة، وأيضا الصلوات الخمس الركوع والسجود والقيام كلها حركات فيها رياضة لجسم الإنسان، مؤكدًا أن شريعة الإسلام تنظر إلى الإنسان نظرة شمولية.

وحث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة على الاشتراك في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة تنظم مسابقة القراءة الحرة وقد تم رصدت لها العام الماضي مبلغ 25 ألف جنيه للفائز الأول، وقد تقرر زيادة قيمة هذه الجائزة هذا العام لتصل إلى 100 ألف جنية للفائز الأول، كما حث الطلاب والطالبات على الاشتراك في مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم رصد جوائز قيمة للفائز الأول قدرها 100 ألف جنيه.

رئيس جامعة الأزهر ونائبه يفتتحان المهرجان القمي للأنشطة الطلابية

من جانبه أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجهود كلية التربية للبنات بالقاهرة، بقيادة الدكتورة منال الخولي عميدة الكلية، وثمن فضيلته جهود الدكتورة هبة سعودي، أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم للبنات بالقاهرة منسق عام الأنشطة الطلابية، في خدمة طلاب وطالبات الجامعة، حتي لقبها الطلاب ب(ماما هبة)؛ لسرعة تفاعلها وقربها من الطلاب في جميع المجالات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية.

وعبر نائب رئيس الجامعة عن سعادته وهو يري اللقاء القمي للأنشطة الطلابية وهو حافل بجميع الأنشطة الطلابية التي تتضمن مسابقات عامة في دوري المعلومات والشطرنج وغير ذلك من الأنشطة الطلابية التي تعكس وعي وانفتاح طلاب وطالبات جامعة الأزهر.

وعبرت الدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات بالقاهرة، عن شكرها العميق لقيادة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لعملهم الدائم والمستمر الذي يعد دافعًا وحافزًا للطلاب في مثل هذه اللقاءات.

ووعدت عميدة كلية التربية بنات بالقاهرة ببذل المزيد من الجهد الذي ينعكس بشكل إيجابي علي طالبات الكلية حتي يتخرجن ويصبحن نماذج أزهرية مضيئة تسهم في بناء الوطن وتحقيق رؤية الدولة المصرية.

ووجهت الدكتورة هبة سعودي، أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم بنات بالقاهرة منسق عام الأنشطة الطلابية، الشكر والتقدير إلى قيادة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لجهودهم المخلصة الدائمة والمستمرة في سبيل خدمة طلاب وطالبات العلم في جميع الكليات.

وحثت الدكتورة هبة سعودي الطالبات علي الجد والاجتهاد والنجاح والتفوق والإبداع ومواصلة السعي نحو التميز، مشيرة إلى أن النجاح لا يقاس فقط بالدرجات بل بالمعرفة التي يتم اكتسابها وبالتجارب التي تعيشونها والعلاقات الايجابية التي يتم بنائها خلال حياة كل طالب وطالبة.

وفي ختام اللقاء قامت عميدة الكلية بتكريم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وكل من أسهم في هذا اللقاء القمي للأنشطة الطلابية.

جاء ذلك بحضور عميدات ووكيلات كليات فرع البنات والأمين العام المساعد لفرع البنات، وأسرة رعاية الطلاب بالجامعة.

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