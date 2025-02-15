محافظ الإسكندرية يستقبل السفينة الأجمل في العالم ويشيد بالعلاقات المصرية الإيطالية

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية الإيطالية بمناسبة زيارة السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، والتي تحمل لقب "السفينة الأجمل في العالم" لميناء الإسكندرية، وكذلك بمناسبة ترشيح المطبخ الإيطالي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو

و تعد السفينة من أبرز الرموز العائمة لإيطاليا على مستوى العالم، وتتوقف السفينة بميناء الإسكندرية ضمن محطتها الخامسة والثلاثين خلال جولتها الممتدة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2025.

شهد الحفل ؛ فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، و أليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي، و ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا وسفراء الدول والسادة القناصل بالإسكندرية.

و أعرب محافظ الإسكندرية عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الإيطالية، مؤكدًا على قوة وعمق العلاقات الثنائية التي امتدّت عبر العصور، كما رحب بالحضور في الإسكندرية لافتًا إلى أن هناك تقارب كبير بين الشعبين وخاصة الشعب السكندري حيث تأثرت مدينة الإسكندرية بشكل كبير بالثقافة والمعمار الإيطالي.

ومن جانبه؛ أكد السفير الإيطالي في كلمته على عمق العلاقة بين البلدين ومدى التشابه بين مدينة الإسكندرية والمدن الإيطالية في الفن والثقافة.

ومن الجدير بالذكر أنه ؛ السفينة تابعة للبحرية الإيطالية، تم بناؤها في حوض بناء السفن الملكي في كاستيلاماري دي ستابيا وتم إطلاقها في 22 فبراير 1931، وهي أقدم سفينة في الخدمة في البحرية الإيطالية.وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا التي تتوقف فيها السفينة "أمريجو فسبوتشي" في ميناء مصري، وقد زارت السفينة خلال العشرين شهرًا الماضية أكثر من 30 دولة وخمس قارات. وستكون الإسكندرية هي محطتها الأخيرة قبل اختتام جولتها العالمية والعودة إلى إيطاليا في فبراير 2025.

كما يمكن للجمهور زيارة السفينة بميناء الإسكندرية حتى الغد الأحد 16 فبراير، حيث ستكون متاحة للزيارة مجانًا، عبر الحجز المسبق بالموقع الرسمي للاستمتاع بمشاهدة كافة تفاصيل السفينة الشراعية التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن.

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