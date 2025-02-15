العلامات المبكرة لسرطان الدم، وطرق إدارة أعراضه

غالبًا ما تشمل الأعراض المبكرة لسرطان الدم النزيف السهل والالتهابات المتكررة والتعب، وفي المراحل المتأخرة، قد تظهر أعراض مثل الارتباك والتنفس البطيء والهلوسة.

تنتج معظم أعراض سرطان الدم عن ازدحام الخلايا السرطانية بالأنواع التالية من الخلايا:

الصفائح الدموية، التي تساعد على تجلط الدم.

خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين حول الجسم.

خلايا الدم البيضاء، التي تساعد الجسم على محاربة الأمراض والالتهابات.

ما هي الأعراض الشائعة المبكرة لسرطان الدم؟

معظم أعراض سرطان الدم عامة ويمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات، يتم اكتشاف سرطان الدم المزمن عادة قبل أن يسبب الأعراض، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ​​قد يعاني بعض الأشخاص من تورم في:

الطحال

الكبد

العقد الليمفاوية

غالبًا ما تتطور أعراض سرطان الدم الحاد على مدار بضعة أسابيع، وقد تحاكي بعض الأعراض المبكرة، مثل الحمى والخمول، أعراض الأنفلونزا، وتشمل الأعراض المبكرة المحتملة الأخرى ما يلي:

1.العدوى المتكررة

2.نزيف غير طبيعي، مثل:

نزيف مفرط، حتى من الجروح الصغيرة

كدمات سهلة

نزيف اللثة

نزيف حيضي غزير

نزيف أنفي متكرر

تضخم الكبد أو الطحال

تضخم الغدد الليمفاوية

ألم في العمود الفقري أو العظام الطويلة

3. أعراض فقر الدم، مثل:

ضيق التنفس

صداع

تهيج

فقدان الشهية

خدر ووخز في اليدين والقدمين

ضعف

تعب شديد

شحوب

دوار

في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن 8.8٪ من الأطفال المصابين بسرطان الدم الليمفاوي الحاد يعانون من آلام العظام أو آلام المفاصل أو أي مشكلة أخرى تتعلق بالعظام كأعراض أولى.

قد يتم تشخيص سرطان الدم خطأً على أنه التهاب المفاصل عندما يكون ألم المفاصل هو الأعراض الأولى.

ما هي الأعراض الشائعة المتقدمة لسرطان الدم؟

مع تقدم سرطان الدم، قد تظهر أعراض جديدة أو أكثر حدة مع استمرار انخفاض عدد خلايا الدم لديك.

تتضمن الأعراض المحتملة:

1.الالتهابات المتكررة، مثل:

التهابات الجهاز التنفسي المزمنة

التهابات الجهاز الهضمي

التهابات الجلد

2. فقر الدم الشديد، والذي قد يسبب:

الصداع

التهيج

فقدان الشهية

خدر ووخز في اليدين والقدمين

ضعف

تعب شديد

شحوب

دوار

نزيف وكدمات أكثر حدة

بقع حمراء مسطحة على الجلد

طفح جلدي

انتفاخ البطن

أنواع أخرى من السرطان

آلام العظام أو المفاصل

تضخم الغدد الليمفاوية

ما هي الأعراض الشائعة في المرحلة النهائية لسرطان الدم؟

قد تختلف أعراض سرطان الدم في مرحلته النهائية من شخص لآخر اعتمادًا على مسار المرض والنوع الفرعي لسرطان الدم، وقد يصاب بعض الأشخاص بمرض شديد بعد أشهر، بينما قد لا يعاني آخرون من أعراض شديدة لعقود من الزمن.

قد تشمل أعراض المرحلة النهائية ما يلي:

التعب الشديد والضعف

الحاجة إلى الراحة أو النوم طوال الوقت

فقدان الوزن الشديد وفقدان الشهية

صعوبة في الأكل أو الشرب

تغيرات في التذوق

صعوبة في الكلام

فقدان القدرة على أداء المهام اليومية

صعوبة في الاستيقاظ من النوم

الهلوسة

انخفاض ضغط الدم

عدم انتظام معدل ضربات القلب

نبض ضعيف

بشرة داكنة أو زرقاء أو شاحبة

فقدان القدرة على تنظيم المثانة والأمعاء

فقدان الوعي

نصائح لإدارة أعراض وآثار سرطان الدم الجانبية

يمكن أن يسبب سرطان الدم وعلاجاته العديد من الآثار الجانبية، وفيما يلي بعض الطرق التي قد يمكن من إدارتها.

التعامل مع الآثار الجانبية المرتبطة بفقر الدم

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل المحار، والمحار، والحبوب المدعمة، وفول الصويا، وبذور اليقطين، والسبانخ.

تجنب شرب الكحول.

تناول كميات قليلة إلى معتدلة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك لتقليل خطر النزيف والتوقف عن تناول مميعات الدم أو مكملات فيتامين ك.

أخذ قيلولة أو حدد فترات راحة طوال اليوم للسماح للنفس بإعادة شحن.

التعامل مع الآثار الجانبية لانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء

غسل اليد بانتظام.

تجنب الأشخاص المرضى.

غسل جميع الفواكه والخضروات قبل تناولها.

تجنب مشاركة الأواني.

التعامل مع الآثار الجانبية لانخفاض عدد الصفائح الدموية

يجب تجنب الأنشطة التي تعرض الشخص لخطر الإصابة، مثل الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي.

استخدم فرشاة أسنان ناعمة.

لا تخضع لعمل أسنان خلال هذا الوقت.

استخدم ماكينة حلاقة كهربائية عند الحلاقة.

تجنب تناول مسكنات الألم المضادة للالتهابات.

تجنب تناول الأسبرين.

ارتدِ أحذية أو نعالًا لتجنب الجروح في قدميك.

اشطف فمك بالماء المثلج إذا بدأت اللثة في النزيف.

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