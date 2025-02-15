الزراعة تعلن تجديد الاعتماد للمعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات البيطرية

أعلن الدكتور سمير عبد الونيس مدير المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية تجديد الاعتماد في مجال الأيزوا 17025 من الإيجاك وذلك في 36 طريقة تحليل بالإضافة إلي 4 طرق تحليل جديدة ليصبح عدد الطرق المعتمدة 40 طريقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالعمل علي اتباع أعلي معايير الجودة والعمل علي تطوير الأداء.

وأضاف عبد الونيس إن المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات البيطرية يقدم خدماته لكافة معاهد ومعامل المركز في مجال تقييم الأجهزة العلمية كما يقدم خدمات تقييم اللقاحات البيطرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن المركزي للرقابة علي المستحضرات البيطرية حاصل علي الأيزوا 17025 منذ عام 2006 ولمدة 20 عاما متواصلين ويعتبر المعمل هو المعمل المرجعي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية WOAHلمنطقة الشرق الأوسط منذعام ونصف العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.