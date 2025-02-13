الجمعة 14 فبراير 2025
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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات نهاية الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسه الخميس اخر جلسات الاسبوع، واداء الاسواق الخليجيه، والتي مازالت تميل الي التباين.


ففي المملكه العربيه السعوديه


بعد ان استهل الجلسه المؤشر الرئيسي للتواجد في المنطقه الحمراء، عاد للتواجد في المنطقه الخضراء، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي هامشيا بنسبه 0.03%وهي تقدر ب 3نقاط ليصل الي 12389نقطة بقيم تداول تجاوز 8مليار ريال، وجاء الارتفاع بسبب توالي اعلان نتائج الاعمال للشركات المقيدة.


في الكويت 


تواجد المؤشر 50في المنطقه الخضراء
حيث ارتفع بنسبه 0.29% وهي تقدر ب 22نقطة ليصل الي 7489نقطة بقيم تداول تجاوز 55مليون دينار.


وفي الامارات


بعد ان استهلت المؤشرات علي تباين تواجدت في المنطقه الحمراء حيث انخفص مؤشر سوق دبي بنسبه 0.10% وهي تقدر ب 5295نقطة
كما تواجد مؤشر سوق ابوظبي في المنطقه الحمراء حيث انخفض هامشيابنسبه 0.1% وهي تقدر ب 2نقطة ليصل الي 9660 باجمال قيم تداول تجاوز 3مليار درهم بنهايه الجلسه.

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