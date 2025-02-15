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بعد تأخر الدكتورعن المحاضرة، طالب يتلو القرآن لإنهاء حالة الهرج بين زملائه بالمدرج (فيديو)

طالب يتلو القرآن
طالب يتلو القرآن لإنهاء حالة الهرج بين زملائه بالمدرج، فيتو

بدأ أحد طلاب كلية العلوم بجامعة المنوفية، تلاوة القرآن الكريم فى المدرج، مستخدما المايك حتى يُسكت الطلاب المتواجدين، بعد أن تأخر الدكتور عن المحاضرة، بسبب انشغاله فى اجتماع.

حالة من السكون بعد قراءة الطالب للقرآن

وقال مصطفى سامح أحد الطلاب: إنهم من المفترض أن يحضروا محاضرة دراسات إسلامية ولديهم مشاريع تخرج، لافتًا إلى أن الدكتور تأخر قليلًا عن المحاضرة ما أحدث حالة من الهرج داخل المدرج.

وتابع: قام أحد الطلاب بالتوجه إلى المايك بمدرج كلية العلوم، وأدار وجهه للطلاب وبدأ فى قراءة القرآن الكريم بصوت جميل ما أحدث حالة من السكون داخل المدرج، مشيرا إلى أن العديد من الطلاب أخرجوا هواتفهم المحمولة، وقاموا بتصوير الطالب أثناء قراءته للقرآن الكريم.

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