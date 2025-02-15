بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الوحدة بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يحل اتحاد جدة ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوحدة في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة قوية ومثيرة ضمن منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الوحدة في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والوحدة اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الوحدة في الدوري السعودي

ويمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الوحدة مباشر اليوم، عبر قنوات SSC السعودية، وبالأخص عبر قناة SSC 1، بتعليق كل من عبدالله الحربي - فهد عريشي.



التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الوحدة

ويدخل الاتحاد المواجهة بتشكيل قوي يعتمد على أبرز نجومه، بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، حيث من المتوقع أن يعتمد المدرب على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: سعد آل موسى - حسن كادش - ماريو ميتاج - فواز الصقور

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار

خط الهجوم: ستيفن بيرجفاين - عبد الرحمن العبود - كريم بنزيما

ويسعى فريق الاتحاد السعودي إلى تأكيد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه الهلال، من خلال الفوز بـ الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم على الوحدة.

ويتربع اتحاد جدة على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 49 نقطة في 19 مواجهة، بواقع 16 انتصارًا، وتعادل وحيد، ولقي الهزيمة في مواجهتين.

في المقابل، يقبع فريق الوحدة المركز 17 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 في 19 مواجهة بواقع 3 انتصارات، و4 تعادلات، ولقي الهزيمة في 12 مواجهة.

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