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وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مستشفى العريش للاطمئنان على حالة مصابي قطاع غزة

وزيرا الصحة والتضامن
وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مستشفى العريش، فيتو
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، وذلك للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.

جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

 

واطمأن وزيرا الصحة والتضامن والحضور على حالة المصابين وتلقيهم كافة أنواع الرعاية اللازمة، وتوافر كافة الخدمات الطبية، حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب قد حرصت على استقبال عدد من المصابين مرافقيهم الوافدين إلى مصر لتلقي العلاج عبر معبر رفح البري بالورود.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي المصابين ومرافقيهم عبر معبر رفح البري، مرحبة بقدومهم لمصر لتلقي العلاج، ومؤكدة أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

كما شهدت الزيارة إطلاق قافلة المساعدات الإغاثية الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب دعما للأشقاء الفلسطينيين.

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الامانة العامة لجامعة الدول العربية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المجلس القومي للمرأة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مستشفى العريش العام وزيرة التضامن الاجتماعي

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