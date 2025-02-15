وزير الصحة يستقبل الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن بدء استقبال المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين في غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية اليوم.

جاء ذلك خلال بدء زيارة صباح اليوم السبت، لمحافظة شمال سيناء لمتابعة استقبال الجرحى، والمصابين الفلسطينيين، عبر معبر رفح البري، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.

متابعة استقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، متابعة استقبال الجرحى، والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، عبر معبر رفح البري، والخدمات الطبية المقدمة لهم بمستشفيات محافظة شمال سيناء، إلى جانب تفقد المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، ومتابعة الاستعدادات الجارية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

تفقد معبر رفح البري والحجر الصحي بالمعبر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد معبر رفح البري، والحجر الصحي بالمعبر، ومستشفيات محافظة شمال سيناء، والمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن، ووفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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