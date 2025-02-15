الدوري الإيطالي، تعادل لاتسيو مع نابولي 1-1 في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة لاتسيو أمام ضيفه نابولي، بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأن على ملعب أوليمبيكو روما، ضمن مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لوكاكو يقود هجوم نابولي أمام لاتسيو

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاتسيو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يقود روميلو لوكاكو تشكيل نابولي ضد لاتسيو، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة جياكومو راسبادوري وباسكوالي ماززوكي.

يتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 55 نقطة، بينما يأتي لاتسيو في المركز الرابع وفي رصيده 45 نقطة.

لاتسيو الإيطالي، فيتو

تشكيل نابولي ضد لاتسيو

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - جيسوس - بونجيورنو

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - سكوت ماكتوميناي

وفي الهجوم: جياكومو راسبادوري - روميلو لوكاكو - باسكوالي ماززوكي.

تشكيل لاتسيو ضد نابولي

فيما دخل لاتسيو مباراته أمام نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بروفيديل

خط الدفاع: ماروسيتش - جيلا - رومانيولي - تافاريس

خط الوسط: جوندوزي - روفيا - بيدرو

وفي الهجوم: إيزاكسن - كاستيلانوس - زاكاني.

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