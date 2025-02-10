بتخفيضات كبيرة، محافظ الغربية يفتتح معرضين “أهلًا رمضان” بالسنطة (بث مباشر)

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، معرضي “أهلًا رمضان” بمركز ومدينة السنطة، وجاء المعرض الأول بجوار محطة القطار بشارع بورسعيد، بينما يقع المعرض الثاني على الطريق السريع بجوار الإدارة الزراعية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة حيث يقدمان السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل ياميش رمضان، اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، وجميع المستلزمات الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم.

معارض “أهلًا رمضان”

وأكد محافظ الغربية خلال الافتتاح أن معارض “أهلًا رمضان” تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الغرف التجارية ومديرية التموين والتجار لضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية.

توفير السلع لجميع المواطنين

وأشار الجندى إلى أن محافظة الغربية تسعى إلى توسيع نطاق إقامة معارض أهلًا رمضان في مختلف المراكز والمدن، لتوفير السلع لجميع المواطنين، مع متابعة يومية لضمان توافر المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وعدم وجود أي نقص.

وأضاف أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل المعارض لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

تتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم

وخلال جولته بالمعرض، تفقد محافظ الغربية الأجنحة المختلفة التي تضم ياميش رمضان، السلع التموينية، اللحوم الطازجة والمجمدة، الأسماك، الفاكهة والخضروات، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة والأسعار المخفضة التي تتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم دون تحمل أعباء إضافية. كما التقى بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم عن تنوع السلع المعروضة والأسعار المناسبة مقارنة بالأسواق الخارجية.

ووجّه محافظ الغربية الشكر لجميع الجهات المشاركة في المعرض، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، والتخفيف من أعباء المعيشة، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في الاستهلاك.

و أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق والمخزون الاستراتيجي للسلع، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

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