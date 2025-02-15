مانشستر سيتي يتقدم على نيوكاسل بهاتريك مرموش في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

هاتريك عمر مرموش مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

وافتتح عمر مرموش التسجيل للسيتي في شباك نيوكاسل بالدقيقة 20 بعد ما صوب الكرة من فوق حارس نيوكاسل بطريقة رائعة، قبل أن يسجل الفرعون هدفه الثاني في الدقيقة 23، وسجل مرموش ثالث أهدافه في الدقيقة 32.

هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩



😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل.

وخاض مرموش مباراتين مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك ضد كل من تشيلسي وآرسنال، كما لعب أمام ليتون أورينت في كأس الاتحاد، وشارك لدقائق أمام ريال مدريد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

في خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – يوشكو جافارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – فيل فودين.

في خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – سافينيو.

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:"

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ونيوكاسل هذا الموسم على ملعب "سانت جيمس بارك" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي 41 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس.

وتعد مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل هي البروفة الأخيرة بالنسبة لـ مانشستر سيتي قبل مباراة مصيرية يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد، في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على ملعب "الاتحاد" بنتيجة 3/2 في الوقت القاتل.

كما تعرض مانشستر سيتي لهزيمة مذلة على يد فريق آرسنال، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بنتيجة 5/1.

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