بعد البداية الباهتة مع مانشستر سيتي.. مرموش على خطى صلاح وهنري وسواريز

بداية حتى الآن مخيبة للنجم الدولي المصري عمر مرموش مع فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق يوم 23 من يناير الماضي قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة قُدرت بـ75 مليون يورو.

وقدم عمر مرموش مستويات رائعة مع فريقه السابق فرانكفورت في الموسم الحالي وقبل الانضمام إلى مانشستر سيتي، وسجل المهاجم الدولي المصري 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في كل المسابقات مع فريقه الألماني السابق.

ماكينة أهداف وصناعة عمر مرموش توقفت منذ انتقاله لمانشستر سيتي

ولكن ماكينة أهداف مرموش توقفت منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي ولم يعرف طعم هز الشباك أو تقديم التمريرات الحاسمة على مدار 4 مباريات.

ورغم البداية المخيبة فإن هناك 3 أساطير في الدوري الإنجليزي حدث معهم هذا السيناريو ثم انطلقوا وتفجرت موهبتهم وهو ما يعد رسالة طمأنينة قد تدفع مرموش للتألق مستقبلًا.

3 أساطير تكرر معهم سيناريو عمر مروش ثم تألقوا وأبرزهم محمد صلاح

أول هذه الساطير هو النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والذي أصبح أحد أساطير الريدز بأرقامه وأهدافه وبطولاته.

فسيكون المثال الأبرز أمام عمر مرموش هو مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

صلاح بكل تاريخه العريض في الدوري الإنجليزي وكونه سادس هدافي البريميرليج عبر التاريخ إلا أنه وجد بداية مريرة في هذه البطولة.

حيث بدأ اللاعب الدولي المصري رحلته في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي بعد انضمامه في يناير 2014 قادمًا من بازل السويسري.

ولم يجد محمد صلاح فرصة المشاركة مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للبلوز تشيلسي، وخاض على مدار عام كامل 19 مباراة وسجل خلالها هدفين فقط وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما أنه انتظر لفترة تجاوزت شهرين لتسجيل هدفه الأول بقميص الفريق.

وأحرز صلاح هدفًا في مرمى آرسنال خلال اللقاء الذي انتهى بفوز تشيلسي بسداسية دون رد يوم الـ22 من مارس 2014.

تييري هنري يُبشر عمر مرموش

السيناريو ذاته حدث من قبل مع النجم الفرنسي تييري هنري أحد أساطير نادي آرسنال والهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي.

هنري انضم إلى آرسنال في صيف عام 1999 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صفقة تكلفت وقتها 16 مليون يورو تقريبًا.

ولم تكن بداية "الغزال الفرنسي" الأفضل حيث انتظر 7 جولات في الدوري الإنجليزي لتسجيل الأهداف قبل أن يحرز في مرمى ساوثهامبتون بالجولة الثامنة.

وكان رصيد هنري لمدة 15 جولة في الدوري الإنجليزي بموسم 1999 – 2000 هدفًا واحدًا قبل أن ينطلق بتسجيل ثنائية في مرمى ديربي كاونتي وأنهى ذلك الموسم محرزًا 17 هدفًا مع الغانرز.

لويس سواريز سار على درب عمر مرموش

الأمر تكرر بشكل آخر مع القناص لويس سواريز نجم منتخب أوروجواي والذي انضم للدوري الإنجليزي في يناير 2011 إلى فريق ليفربول وكان قادمًا من أياكس الهولندي في صفقة تخطت 26 مليون يورو.

ورغم أن سواريز سجل في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي أمام ستوك سيتي، فإنه صام بعدها لمدة 4 مباريات متتالية كما أنه خلال أول 10 مباريات له بالبريميرليج سجل هدفين فقط.

وانطلقت بعد ذلك مسيرة النجم الأوروجوياني والتي شهدت تسجيل 69 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع الريدز، كما أنه أحرز بقميص ليفربول 82 هدفًا في كل المسابقات.

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