الدوري الألماني، بوخوم يفوز على بروسيا دورتموند بثنائية نظيفة

فاز فريق بوخوم علي بروسيا دورتموند بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالجولة 22 من الدوري الألماني «البوندسليجا» للموسم الحالي 2024- 2025.

بروسيا دورتموند ضد بوخوم

أحرز ثنائية بوخوم جيورجيوس 32 و34

ويواصل فريق بروسيا دورتموند سقوطه بعد الهزيمة التي تعرضوا لها مؤخرًا أمام شتوتجارت في الدوري الألماني «البوندسليجا».

ترتيب بروسيا دورتموند وبوخوم

ويحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الـ12 من ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا»، برصيد 29 نقطة.

أما فريق بوخوم الأول لكرة القدم، فهو في المركز الـ17 من ترتيب الدوري الألماني «البوندسليجا»، برصيد 14 نقطة.

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