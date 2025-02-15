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رياضة

الموعد والتشكيل المتوقع لقمة الدوري الإلماني بين باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

بايرن ميونيخ،فيتو
بايرن ميونيخ،فيتو

 يستضيف باير ليفركوزن منافسه بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية والعشرين في قمة نارية، طامحًا لهزيمة العملاق البافاري من أجل الإبقاء على آماله بالدفاع عن لقبه.

 

موعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

 وتُقام المباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ يوم السبت، 28 سبتمبر 2024، على ملعب "أليانز أرينا" في إطار الجولة الخامسة من الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني

 وستُنقل المباراة مباشرة عبر قناة "beIN SPORTS HD 3"، الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، حيث يسعى الفريق البافاري لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر.

في المقابل، يحتل باير ليفركوزن المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بعد تحقيقه لانتصارين وتعادلين، ويطمح الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في المراكز المتقدمة.

 

تاريخ المواجهات بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

 تاريخيًا، يتفوق بايرن ميونخ في عدد مرات الفوز على باير ليفركوزن، حيث حقق الفوز في 54 مباراة، بينما فاز ليفركوزن في 18 مباراة، وتعادل الفريقان في 17 مباراة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن 

حراسة المرمى: مانويل نوير.


خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، كيم مين جاي، دايوت أوباميكانو، نصير مزراوي.


خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا.


خط الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، توماس مولر.


التشكيل المتوقع لباير ليفركوزن

 حراسة المرمى: لوكاس هراديكي
 

خط الدفاع: بييرو هينكابي، جوناثان تاه، إدموند تابسوبا، جيريمي فريمبونج.


خط الوسط: روبرت أندريخ، جرانيت تشاكا، فلوريان فيرتز.


 خط الهجوم: أليخاندرو جريمالدو، فيكتور بونيفاس، موسى ديابي.

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الدوري الألماني الدوري الألماني لكرة القدم باير ليفركوزن بايرن ميونخ

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