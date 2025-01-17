مجموعة السبع تدعو إلى "التنفيذ الكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وصف قادة دول مجموعة الدول السبع، اليوم الجمعة، الاتفاق حول الهدنة في غزة بأنه “تطور مهم” داعين حماس وإسرائيل إلى العمل على “تنفيذه الكامل”.

وقال القادة في بيان “نحض فورًا جميع الأطراف على التفاوض بشكل بناء على المراحل اللاحقة للاتفاق، لضمان تنفيذه الكامل وإنهاء الأعمال العدائية بشكل نهائي”.

الوضع ‏الإنساني الكارثي في غزة

ودعت مجموعة أكثر الدول تقدما في العالم إلى إيجاد حل “للوضع ‏الإنساني الكارثي في غزة، حيث تواصل الأوضاع التدهور”.‏

وقالت المجموعة “إننا نحض جميع الأطراف على ضمان المرور ‏الآمن والسريع ومن دون عوائق لإمدادات الإغاثة الإنسانية وحماية ‏المدنيين، بمن فيهم العاملون الإنسانيون”.‏



اتفاق برعاية دولية

وتم التوصل الأربعاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، برعاية أمريكية مصرية قطرية.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، مشيرًا إلى أن المحتجزين الأميركيين سيُطلق سراحهم ضمن المراحل الأولى من التنفيذ. كما أثنى على إنجازات إدارته التي عملت على مدار أشهر لتحقيق هذا الإنجاز.



واشنطن: الاتفاق في مساره الصحيح

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال على المسار الصحيح وأنه سيدخل حيز التنفيذ في موعده المقرر الأحد القادم.

وأضاف في تصريحات لشبكة سي إن إن الأميركية فجر اليوم الجمعة أن واشنطن لا ترى أي مؤشرات على أن الاتفاق سيخرج عن مساره في هذه المرحلة، مؤكدا أن حكومته على علم بالمسائل المتعلقة بتصويت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق و«نعمل عليها معهم».

ورحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بجانب مصر والسعودية وقطر والإمارات وغيرها من الدول العربية بالوصول للاتفاق.

مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى الاتفاق

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة «التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة»، مضيفا أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق من اليوم.

وقال مكتبه في بيان «أبلِغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب فريق التفاوض بأنه تم التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن المحتجزين.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الجمعة للموافقة على الاتفاق.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الجمعة إن التوقيع تم رسميا في الدوحة قبل قليل، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد المفاوض غادر الدوحة.

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