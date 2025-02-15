عمر مرموش يسجل هدفه الثاني مع مانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل

سجل عمر مرموش هدفه الثاني مع مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

وافتتح عمر مرموش التسجيل للسيتي في شباك نيوكاسل بالدقيقة 20 بعد ما صوب الكرة من فوق حارس نيوكاسل بطريقة رائعة، قبل أن يسجل الفرعون هدفه الثاني في الدقيقة 23

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل.

وخاض مرموش مباراتين مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك ضد كل من تشيلسي وآرسنال، كما لعب أمام ليتون أورينت في كأس الاتحاد، وشارك لدقائق أمام ريال مدريد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:"

في حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

في خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز – يوشكو جافارديول.

في خط الوسط: نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان – فيل فودين.

في خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – سافينيو.

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

وجاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:"

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ونيوكاسل هذا الموسم على ملعب "سانت جيمس بارك" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي 41 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس.

وتعد مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل هي البروفة الأخيرة بالنسبة لـ مانشستر سيتي قبل مباراة مصيرية يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد، في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على ملعب "الاتحاد" بنتيجة 3/2 في الوقت القاتل.

كما تعرض مانشستر سيتي لهزيمة مذلة على يد فريق آرسنال، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بنتيجة 5/1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.