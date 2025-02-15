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رياضة

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة ساوثهامبتون ضد بورنموث

فريق ساوثهامبتون،
فريق ساوثهامبتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، التي تنطلق بعد قليل على ملعب سانت ماري، ضمن مواجهات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

 

تشكيل ساوثهامبتون أمام بورنموث

يدخل فريق ساوثهامبتون مباراته أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي بتشكيل يضم كل كل من:

أرون رامسديل - جيمس بري - يان بيدناريك - ناثان وود جوردون - كايل ولكر بيتيرز - ويليام سمولبون - جو أريبو - ويلينجتون سانتوس - ماتيوس فيرنانديز - بول أونواتشو - كمال الدين سليمانا.

 

فريق بورنموث، فيتو
فريق بورنموث، فيتو

تشكيل بورنموث أمام ساوثهامبتون

فيما أعلن أندوني إيراولا المدير الفني لفريق بورنموث تشكيلة فريقه لمواجهة ساوثهامبتون وجاء على النحو التالي:

كيبا - لويس كووك - إيليا زبرني - ديان هويسين - ميلوس كيركيز - ريان كريستي - تايلر أدامز - ديفيد بروكس - جاستن كلويفرت - أنتوين سيمنيو - دانجو واتارا.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 24 مباراة، في المقابل يحتل فريق بورنموث المركز السابع برصيد 40 نقطة، بعد ن خاض نفس العدد من المباريات.

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الدوري الانجليزي إيفان يوريتش ساوثهامبتون بورنموث أندوني إيراولا ملعب سانت ماري ساوثهامبتون ضد بورنموث

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