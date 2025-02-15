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رياضة

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش

يحتضن ملعب "الاتحاد" اليوم السبت، مباراة مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا ضد نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل.

وخاض مرموش مباراتين مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك ضد كل من تشيلسي وآرسنال، كما لعب أمام ليتون أورينت في كأس الاتحاد، وشارك لدقائق أمام ريال مدريد.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: سافيو، فيل فودين، عمر مرموش.

خط الهجوم: هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي  في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل 


تذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

كانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ونيوكاسل  هذا الموسم على ملعب "سانت جيمس بارك" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي 41 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس.

وتعد مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل هي البروفة الأخيرة بالنسبة لـ مانشستر سيتي قبل مباراة مصيرية يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد، في إياب ملحق دور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على ملعب "الاتحاد" بنتيجة 3/2 في الوقت القاتل.

كما تعرض مانشستر سيتي لهزيمة مذلة على يد فريق آرسنال، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بنتيجة 5/1.

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