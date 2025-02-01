السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز ليفربول أمام بورنموث

محمد صلاح ، فيتو
محمد صلاح ، فيتو

الدوري الإنجليزي،  تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول عن فوز الريدز أمام مضيفه بورنموث، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: لا نفكر على المدى الطويل ونأخذ كل مباراة على حدا والأهم الآن هو الانتصار في المباريات بشكل متتالي.


وأضاف:"في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي كنا الأفضل ولكن فقدنا اللقب في النهاية لصالح مانشستر سيتي.

وتابع: أهم شيء هو تسجيل الأهداف مع ليفربول، وهدفي هو الفوز بالدوري الإنجليزي مع زملائي في النهاية.

وحقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه بورنموث بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيتاليتي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح سجل الهدف الأول لـ ليفربول، في شباك بورنموث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يضاعف موو النتيجة في الدقيقة 75 من تصويبة رائعة.

محمد صلاح ينفرد بالمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لـ الدوري الإنجليزي

أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني، الهداف السادس في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ما وصل للهدف رقم 178 متجاوزا فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق صاحب الـ 177 هدفا.

 

وتجاوز محمد صلاح عدد أهداف فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق صاحب الـ 177 هدفا، لينفرد بالمركز السادس في قائمة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي كالتالي:

260 هدفا آلان شيرار

213 هدفا هاري كين

208 أهداف واين روني

187 هدفا أندي كول

184 هدفا أجويرو

178 هدفا محمد صلاح 

177 هدفا لامبارد

175 هدفا تييري هنري

 

تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو،  لويس دياز.

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تشكيل بورنموث أمام ليفربول 

فيما بدأ بورنموث كالتالي:

The AFC Bournemouth team news graphic: Arrizabalaga, Huijsen, Kerkez, Cook (C), Brooks, Christie, O.Dango, Adams, Kluivert, Semenyo, Zabaryni.

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد بورنموث، على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

بهذه النتيجة يواصل ليفربول تصدره للدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 40 نقطة في المركز السابع.

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