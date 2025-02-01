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رياضة

بمشاركة سام مرسي، إيبسويتش يخسر من ساوثهامبتون2/1 بالدوري الإنجليزي

سام مرسي
سام مرسي

خسر فريق إيبسويتش تاون بقيادة لاعب الوسط المصري سام مرسي من نظيره ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في مباراة حاسمة للنجاة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي جمعتهما على ملعب بورتمان رود، في إطار الجولة الـ24 من موسم 2023-24.

 

إيبسويتش وساوثهامبتون

أحرز ثنائية ساوثهامبتون جو اريبة وباول في الدقيقة 20 و86

وأحرز هدف إيبسويتش ليام ديلاب في الدقيقة 30

ويحتل إيبسويتش تاون المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، في المقابل يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.
 

 

ويفصل بين الفريقين الصاعدين حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى، إيبسويتش وساوثهامبتون، نقطة واحدة فقط في منطقة الهبوط، ما جعل اللقاء مهمًا لكلا الفريقين في سعيهما للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل إيبسويتش تاون شهد تواجد القائد المصري سام مرسي جانب كاوستي في وسط الملعب، ويقود الهجوم ليام ديلاب هداف الفريق.

 

تشكيل إيبسويتش تاون ضد ساوثهامبتون


حراسة المرمى: موريش.

الدفاع: توانزيبي، اوشيه، جريفيس، دافيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كاجوستي، هوتشينسون.

الهجوم: إنسيسو، بورادهيد، ليام ديلاب.

 

 

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