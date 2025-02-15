السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث وعدم مشاركتها في إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أكد مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة أن هناك اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع.

كما أكد المصدر أن حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف اطلاق النار بمراحلة الثلاثة وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التأكيد على قوة العلاقات بين مصر وماليزيا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع ثقل البلدين في إقليميهما، ويحقق تطلعات الشعبين والأمة الإسلامية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم إستعراض الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، ولإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.

ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولحقن الدماء وإستعادة الهدوء بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا التأكيد على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لعدم تصفية القضية الفلسطينية، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، ولتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.
 

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حماس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
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