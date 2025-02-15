عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

يحتضن ملعب "الاتحاد" اليوم السبت، مباراة مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا ضد نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر سيتي اليوم ضد نيوكاسل.

وخاض مرموش مباراتين مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك ضد كل من تشيلسي وآرسنال، كما لعب أمام ليتون أورينت في كأس الاتحاد، وشارك لدقائق أمام ريال مدريد.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي



وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل



وتذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ونيوكاسل هذا الموسم على ملعب "سانت جيمس بارك" انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي 41 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس.

وتعد مباراة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل هي البروفة الأخيرة بالنسبة لـ مانشستر سيتي قبل مباراة مصيرية يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد، في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على ملعب "الاتحاد" بنتيجة 3/2 في الوقت القاتل.

كما تعرض مانشستر سيتي لهزيمة مذلة على يد فريق آرسنال، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بنتيجة 5/1.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.