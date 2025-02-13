نجم مانشستر سيتي مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم

يعاني فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الضربات القوية الواحدة تلو الأخرى هذا الموسم، فإلى جانب تراجع نتائج الفريق، ضربت الإصابات أيضًا نجوم الفريق.

وبعد الإصابة القوية التي تعرض لها الإسباني رودري الفائز بالكرة الذهبية 2024، لاعب وسط السيتيزينز، في سبتمبر الماضي، والتي تسببت في غيابه حتى نهاية الموسم، بات الفريق مهددًا بخسارة لاعب آخر لنهاية الموسم.

مانويل أكانجي مهدد بالغياب حتى نهاية الموسم

وبحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أصبح المدافع مانويل أكانجي مهددًا بالغياب إلى نهاية الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها في الخسارة أمام ريال مدريد الثلاثاء الماضي، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدافع السويسري سيغيب لعدة شهور دون تحديد طبيعة الإصابة، وحتى الآن لم يخرج أي بيان رسمي يؤكد مدى الغياب.

ويمثل غياب أكانجي ضربة كبيرة للإسباني جوارديولا، خاصة أنه شغل مركز الظهير الأيمن بعد رحيل كايل ووكر إلى ميلان في الميركاتو الشتوي الأخير.

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