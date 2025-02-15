السبت 15 فبراير 2025
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الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا للإدارة

تخريج دفعة جديدة
تخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا للإدارة

 احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بتخريج 317 دارسًا من كلية الدراسات العليا في الإدارة – فرع القرية الذكية، دفعة فبراير 2025، والذين حصلوا على درجة الدكتوراه المهنية، والماجستير الأكاديمي، والماجستير المهني في إدارة الأعمال.

 

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 شهد الحفل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور علاء عبد الواحد عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة شيرين سليمان عميدة كلية الدراسات العليا في الإدارة – فرع القرية الذكية.

 

رحب  الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالحضور في تلك الاحتفالية، معبرا عن فخره بنجاح الخريجين والخريجات، الذين ينتمون إلى أربع جنسيات هي مصر، وسوريا، واليمن، والسودان.

 

 كما أكد رئيس الأكاديمية العربية خلال كلمته في الحفل أن الأكاديمية تعد من أفضل الجامعات في العالم، مشيدًا بجهود الدارسين والعاملين في فرع القرية الذكية، ومتمنيًا للخريجين كل التوفيق في مسيرتهم المهنية والأكاديمية.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية الدكتور إسماعيل عبد الغفار كلية الدراسات العليا

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