السبت 15 فبراير 2025
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توزيع معلمي الحصة وتحليل نتيجة الطلاب، أبرز ملامح اجتماع أزهرية كفر الشيخ

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ لقاءًا بمديري الإدارات التعليمية الأزهرية لمتابعة آليات توزيع معلمي الحصة الجُدد للوقوف على مدى اكتمال سد العجز بمعاهد المنطقة، اليوم السبت، بمدرج ديوان المنطقة، وقد جاء ذلك بحضور مديري المراحل التعليمية، وموجهي عموم المنطقة، ومديري إدارات التنسيق، والخطة والمنهج، والتوجيه الفني، والامتحانات بالمنطقة.

واطلع رئيس المنطقة خلال الإجتماع على محاضر لجان تظلمات معلمي الحصة بالإدارات التعليمية، موجهًا بتيسير تسلم مهام عملهم وبحث تظلماتهم وتوفير حلول فورية لها، ومراعاة بُعد المسافات عند التوزيع.

 

كما ناقش احتياجات الإدارات والمعاهد خلال الفترة المُقبلة من موجهين ومعلمين بكافة التخصصات، ورصد المُقبلين منهما على الإحالة للسن القانونية، لمراعاة ذلك لاحقًا بكافة الإحصائيات،كما تابع احتياجات المعاهد المرشحة للجودة، منوهًا بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لها.

 

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وطالب الدكتور «شهاوي» بضرورة الاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية ومتابعة مسابقات أوائل الطلاب بالمعاهد، للحث على استمرار الحضور الطلابي حتى موعد امتحانات آخر العام، وكذا المطالبة بتكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد التابعة لكل مدير إدارة تعليمية.

 

تحليل نتائج الطلاب للتقييم

كما وجه رئيس المنطقة بالإطلاع على إحصائيات تحليل نتائج الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وفحصها جيدًا لتدارك التدعيمات والتقويمات المطلوبة للطلاب ضعاف المستوى في بعض التخصصات.

كما ناقش رئيس المنطقة خلال اللقاء طرق سد العجز لموجهي الإدارات، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي التنسيق ومديري الإدارات التعليمية والموجه العام للمادة، مؤكدًا على ضرورة متابعة خطة عمل الموجه ومدى تفعيله للدور المطلوب منه، ومتابعة تواجده بالمعهد منذ بداية اليوم الدراسي وحتى نهايته، وكذا متابعة عمل شيوخ المعاهد.

وبنهاية اللقاء حرص رئيس المنطقة على فتح باب الحوار للحضور للتحدث باستفاضة حول مناقشة كافة الايجابيات والعقبات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد لبحثها وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.

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معلمين طلاب معاهد الازهر كفر الشيخ
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