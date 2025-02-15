السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

تفجير موكب اليونيفيل، توقيف 25 شخصا في لبنان بعد استهداف القوات الدولية

اليونيفيل، فيتو
اليونيفيل، فيتو

 أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، توقيف 25 شخصًا لدى مخابرات الجيش وشخص آخر لدى شعبة المعلومات، في إطار التحقيقات بشأن الاعتداء على موكب قوة الأمم المتحدة المؤقتة  "اليونيفيل"، والذي أسفر، أمس الجمعة، عن إصابة ضابطين أحدهما نائب قائد تلك القوات.

واعتبر وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار أن ما وقع على طريق المطار  "جريمة". 

وقال  الحجار عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية، إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الفاعلين الفعليين، مؤكدًا أن الملاحقات مستمرة بجدية لمحاسبة المتورطين.

 

رئيس لبنان يندد بالهجوم علي قافلة اليونيفيل

ذكر بيان صدر عن مكتب الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الرئيس ندد، اليوم السبت، بالهجوم على قافلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في بيروت.

وقال الرئيس اللبناني إن ما حصل على طريق المطار ليل أمس ممارسات مرفوضة ومدانة ومن غير المسموح ان تتكرر. 

 

الإساءة إلى الاستقرار والسلم الأهلي

 وأضاف أنه "لا تساهل مع اي جهة تتمادى في الإساءة إلى الاستقرار والسلم الأهلي" في البلاد.

وأشار إلى أن "القوى الأمنية ستقوم بواجبها إذا ما تهدد أمن المواطنين وسلامتهم".

وكان الرئيس عون تابع حتى ساعة متقدمة من صباح اليوم التطورات التي رافقت إقدام شبان على قطع الطرق واشعال النار في إطارات وقيامهم بأعمال شغب، وأعطى توجيهاته إلى الجيش والقوى الامنية بوقف هذه الممارسات وفتح كل الطرق وازالة العوائق من الشوارع وملاحقة المخلين بالأمن واعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء الذي باشر تحقيقاته الميدانية.

ويأتي البيان بعد إصابة نائب قائد القوة المنتهية ولايته أمس الجمعة بعد تعرض قافلة تقل قوات حفظ سلام إلى مطار بيروت لهجوم عنيف.

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