5 أسباب رئيسية تؤدي للخمول بعد تناول الإفطار (فيديو)

يشعر العديد من الأشخاص بالنعاس والخمول بعد تناول الإفطار في شهر رمضان المبارك، ويعود ذلك لعدة أسباب مختلفة يمكن أن يتجنبها الإنسان بتغيرات بسيطة في روتينه اليومي.

وشرحت الدكتورة نجلاء محمد، استشاري مساعد تغذية علاجية بالمعهد القومي للتغذية، لـ “فيتو” أسباب الشعور بالنعاس والخمول بعد تناول وجبة الإفطار، وكيف يمكن التغلب على هذا الاحساس.

5 أسباب تؤدي للخمول بعد تناول وجبة الإفطار

قالت الدكتورة نجلاء محمد إنه توج 5 أسباب رئيسية تؤدي للشعور بالتعب والخمول بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، وتكون كالآتي:

نوعية الطعام الذي يتناوله الشخص

فالوجبات التي تحتوي على بورتين وكربوهيدرات تؤدي إلى حالة النعاس، وذلك لأن البروتين يحتوي على أحماض أنيميا تريبتوفان وهوالمنتج لمركب لهرمون السيروتونين وهو المسؤول عن الحالة المزاجية للشخص ويؤدي للنوم والخمول.

كمية الطعام

عندما يتناول الشخص كميات كبيرة من الطعام يؤدي إلى أن كمية كبيرة من الدم تتجه إلى عمليات الهضم حتي يستطيع الجهاز الهضمي العمل بشكل جيد.

وقت تناول الطعام

وأكدت الطبيبة أن وقت تناول الإفطار مهم حيث يحتوي جسم الإنسان على ساعتين بيولوجيتين وهم الساعة 12 ظهرًا و2 مساءً، وذلك لأن جسد الشخص يحتاج إلى قسط من الراحة في هذه الأوقات وبالتالي يميل إلى حالة الخمول.

التعرض لأشاعه الشمس

يمكن للشعور بالدفء التسبب في الخمول، لذلك من المهم أن يأخذ الإنسان حاجته من أشاعه الشمس في الفترة الصباحية وليس وقت الظهيرة

انخفاض نسبة البوتاسيوم

يكون انخفاض نسبة البوتاسيوم أكثر شيوعًا في مرضي السكري فعندما يتناول الشخص الأكل بكمية كبيرة يبدأ في إنتاج الأنسولين، والذي يؤدي إلى دخول كمية البوتاسيوم إلى الخلايا لينخفض في الدم ويؤدي إلى حالة الأرهاق والتعب.

كيفية التغلب على حالة النعاس بعد وجبة الأفطار

أوضحت الدكتورة نجلاء محمد أنه يمكن التغلب على الخمول بعد وجبة الإفطار عن طريق تناول كميات طعام قليلة بشكل متكرر على مدار اليوم بمقدار 5 إلى 4 وجبات في اليوم بدلًا من وجبة كبير جدًا تؤدي إلى النوم بعدها.

وِشددت على أهمية تنظيم فترات النوم، فعندما يحظي الشخص بوقت كافي من النوم في الليل لن يحتاج إلى الراحة بعد الوجبة، مضيفة أنه بتنظيم الساعة البيولوجية والتعرض لأشاعة الشمس وممارسة الرياضة - وابسطها هو المشي لمدة ساعة أو 45 دقيقة - يوميًا ينشط الجسم ويمنع الخمول.

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