السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

توفير منح دراسية بديلة لـ 56 طالبًا من المقرر قبولهم بالجامعة الأمريكية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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 أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توفير منح دراسية بديلة للطلاب الذين كان من المقرر قبولهم بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي للدراسة بالجامعة الأمريكية لأول مرة، وعددهم (56 طالبًا)، وذلك عقب قرار وقف المنح المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم.

 

توفير منح دراسية بديلة لطلاب المنح المقرر قبولهم للالتحاق بالجامعة الأمريكية

 وأضاف الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بعمل أمين مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، أن هذه المنح ستكون متاحة بأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالجامعات الأوروبية في مصر، والجامعات الكندية في مصر، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة البريطانية في مصر.
 

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، بأن هؤلاء الطلاب البالغ عددهم (56 طالبا) سوف تصلهم رسائل بالبريد الإلكتروني لتبليغهم بالمنح البديلة المقدمة لهم بهذه الجامعات.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أنه سيتم توفير منح بديلة أيضا للطلاب الملتحقين حاليا بالبرامج التأهيلية، استعدادًا لقبولهم للدراسة بالجامعة الأمريكية العام الجامعي القادم وعددهم(66 طالبا)، وذلك حال رغبتهم في الحصول على منح بديلة بالجامعات، مع بدء العام الدراسي القادم.

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