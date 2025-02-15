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التعليم العالي: قافلة طبية من القومي للبحوث تخدم 5 آلاف مواطن في المنيا

قافلة طبية من القومي
قافلة طبية من القومي للبحوث تخدم 5 آلاف مواطن

 أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية التي ينظمها المركز القومي للبحوث تعزز دور المؤسسات البحثية في توفير الرعاية الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا.

 

التعليم العالي: قافلة طبية من القومي للبحوث تخدم 5000 مواطن في المنيا

 جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق القافلة الطبية التي نظمها المركز القومي للبحوث إلى قرية أبو شحاتة بمركز مطاي في محافظة المنيا، تحت رعاية الوزير، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، وبرئاسة طالدكتورة نبيلة عبد المقصود، رئيس القوافل الطبية والتوعية بالمركز.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح معوض أن هذه القوافل تأتي ضمن الدور المجتمعي للمركز القومي للبحوث، الذي لا يقتصر على البحث العلمي فقط، بل يمتد ليشمل تقديم خدمات مباشرة للمجتمع، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وأضاف أن المركز مستمر في تنفيذ القوافل الطبية والتوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وضمت القافلة أطباء في تخصصات متنوعة، منها: الأمراض الباطنية، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، طب الأطفال، أمراض النساء والتوليد، طب وجراحة العيون، والمخ والأعصاب، حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانًا لـ 5000 مستفيد من أهالي القرية.

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