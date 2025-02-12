وكيل تعليم دمياط يترأس الاجتماع الدوري للجنة المحلية المشرفة على برامج التغذية المدرسية (صور)

عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بدمياط الاجتماع الدوري للجنة المحلية المشرفة على برامج ومشروعات التغذية المدرسية بدمياط، برئاسة ياســر عمـــاره وكيـل وزارة التربية والتعليــم وحضور المحاسب مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين والتجارة والدكتور محمد فايد مدير إدارة الصحة المدرسية بالتأمين الصحي بدمياط وسعيد الفداوي مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية والدكتورة إيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية والأستاذة صفاء محمود الزيات مدير إدارة التغذية واحمد عبد الرازق نائبا عن الاستاذة منى رضوان مدير عام الشؤون المالية والإدارية والاستاذ صلاح ترك، والذي شمل استعراض ما تم خلال الفترة الماضية حول عملية التغذية لطلاب المدارس بدمياط.

متابعة الأصناف المقدمة للمدارس من حيث التخزين وصلاحية الوجبات ومتابعة مواعيد صرفها ومعايير الجودة ونظافتها

وأوضحت صفاء الزيات مدير إدارة التغذية أن اقسام التغذية بالادارات التعليمية قامت بتأمين متابعة الأصناف المقدمة لمدارس التربية الخاصة من حيث التخزين وصلاحية الوجبات ومتابعة مواعيد صرفها ومعايير الجودة ونظافتها حرصا علي صحة وسلامة أبنائنا بالإضافة إلي المتابعة الجادة لموجهي التغذية لجميع الوجبات فطور وغذاء وعشاء

الإجتماع الدوري للجنة المحلية المشرفة علي برامج ومشروعات التغذية المدرسية بدمياط

كما قامت مديرية الصحة والسكان بالمتابعة تواجد مراقبي الأغذية بجميع مدارس التربية الخاصة بصفة مستمرة للإشراف علي مكونات الوجبة مع سحب العينات بصفة دورية وإفادة مديرية التربية والتعليــم بنتائج التحاليل بصفة مستمرة.

مدير التموين: تكليف مفتشي التموين وإدارة حماية المستهلك بالمرور علي مدارس التربية الخاصة

وايضا قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكليف مفتشي التموين وإدارة حماية المستهلك بالمرور علي مدارس التربية الخاصة والإشراف على معايير الجودة والصلاحية لكل صنف من الأصناف الموردة للوجبات المقدمة لهذة الفئات (مطهي وجاف)

بالإضافة إلى انتداب طبيب بيطرى بكل مدرسة بصفة يومية بالمدارس التي تغذي بالوجبة المطهية للإشراف علي الأصناف المقدمة للطلاب.

وخلال الاجتماع أوصت اللجنة بالاشراف علي تطهير خزانات المياه المدرسية بصفة دورية وإبلاغ مديري المدارس التابعة لمدارس التربية الخاصة بذلك بالإضافة النظافة الدورية بالاقسام الداخلية وأماكن إعداد الوجبات وتشكيل لجان التغذية قانونيا مع استخراج الشهادات الصحية لهم.

كما أوضحت مدير إدارة التغذية أن وجبات البسكويت المقدمة لمراحل رياض الاطفال والابتدائي والتعليم المجتمعي يقوم بتوريدها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية شركة سايلو فودز بناء علي التعاقد بين وزارة التربية والتعليــم وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد الأستاذ" ياســــر عمـــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم توجيه جميع مديري الإدارات التعليمية بمتابعة مسئولي التغذية بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية وجميع الجهات المنوطة لإتخاذ كافة الإجراءات للانتهاء من استخراج تجديد الشهادات الصحية استبعاد أي عضو يظهر عليه اي أعراض مرضية والمرور علي جميع المدارس التي تستهدف التغذية المدرسية لمتابعة المواصفات الفنية والصحية ومواعيد صرف الوجبات ومنع تداول المنتجات الغذائية التي تحتوي الوان صناعية أو مواد حافظة أو مياة غازية بمقصف المدرسة حفاظا على أبنائنا وبناتنا طلاب مدارس المحافظة.

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