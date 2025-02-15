السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

المشدد 6 سنوات لسائق لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات لسائق لاتجاره في الهيروين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية الدارك ويب

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

 صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

 

كانت أحالت النيابة العامة  بشبرا الخيمة القليوبية المتهم "إسماعيل.ع.ع.ا" ٢٣ سنة - سائق - ومقيم اجهور الصغرى القناطر الخيرية، في القضية رقم ٢١٤٥٤ السنة ٢٠٢٤ مركز القناطر والمقيدة برقم ٢٨٦٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٨/٢٧ بدائرة مركز القناطر محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا هيروين  بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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