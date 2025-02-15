السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

وزير الإسكان يتفقد اليوم 3 محطات مياه شرب وصرف صحي بالقليوبية

المهندس شريف الشربيني،
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، فيتو

يزور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة محافظة القليوبية اليوم السبت، لتفقد عدد من محطات الصرف الصحي والمياة بالقناطر وقها وشبين القناطر، يستقبله المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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وزير الإسكان 

في وقت سابق شهدت القاهرة الإطلاق الرسمي لمنصة مصر العقارية الحكومية المدعومة بمنظومة MLS تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إن إنشاء منصة موحدة للعقار المصري هو هدف إستراتيجي لحسن إدارة المنظومة العقارية ولتعزيز موقع مصر على الخريطة العالمية للاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الدوليين، مما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في القطاع العقاري المصري.

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القليوبية ‫ وزير الإسكان محافظ القليوبية د عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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