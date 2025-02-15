السبت 15 فبراير 2025
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البيئة تكشف طرق تقديم طلب لتنفيذ وحدة بيوجاز

الوقود الحيوي
الوقود الحيوي
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 أوضحت وزارة البيئة الطرق المختلفة والمتوفرة لتقديم طلب لتنفيذ وحدة بيوجاز بالمحافظات المختلفة، وذلك من خلال أحد الطرق الآتية: 

أولًا: فى حال توفر قيمة الوحدة بالكامل لدى المستفيد، فيتم التقدم بطلب للمؤسسة لدراسته ومن ثم اتخاذ اجراءات تنفيذها من خلال الشركات المؤهلة لدى المؤسسة.

ثانيًا: فى حال عدم توفر قيمة الوحدة كليًا أو جزئيًا، فيوجد طريقين للتنفيذ وهما:

1- فى حال توفر قيمة الوحدة جزئيًا لدى المستفيد: 

• التقدم بطلب للمؤسسة لترشيح احدى الشركات التى لديها القدرة على التنفيذ، حيث أن المؤسسة لديها بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

• من خلال هذا البروتوكول من الممكن تنفيذ الوحدات بدعم ٤٠% من قيمة الوحدة و٦٠% يدفعها المستفيد كقرض ميسر.

2- فى حال عدم توفر قيمة الوحدة لدى المستفيد كليًا: 

• يتقدم المستفيد الذى يرغب فى تنفيد وحدة بطلب إلى المؤسسة.

• تقوم المؤسسة بفحص كافة الطلبات المقدمة لها وعرضها على الجهات المانحة التى ترغب فى تنفيذ وحدات بيوجاز بالمجان للمستفيدين.

• يتم وضع أولوية للمنطقة التى بها عدد مستفيدين أكثر وبما يتناسب مع العدد المتاح تنفيذه، وذلك لكى يسهل تنفيذ الوحدات فى نفس المنطقة بطريقة اقتصادية.

 

أهمية وحدات البيوجاز

جدير بالذكر أن وحدات البيوجاز تساهم في إنتاج طاقة نظيفة من خلال تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى غاز بيوجاز يمكن استخدامه في توليد الكهرباء أو الطهي، كما تقلل وحدات البيوجاز من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وتساهم في تحسين جودة الهواء.

وتساهم هذه الوحدات أيضا في خلق فرص عمل في المناطق الريفية، وأيضا ينتج عن عملية إنتاج البيوجاز سماد عضوي عالي الجودة يمكن استخدامه في الزراعة.

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الاحتباس الحراري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحدات البيوجاز وزارة البيئة

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