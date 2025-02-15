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أخبار مصر

مستشفى حكومي تتخطى رقمًا قياسيًّا للعمليات في 24 ساعة

الفريق الطبي
الفريق الطبي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن عمليات مستشفى قها التخصصي تتخطى رقمًا قياسيًّا في أقل من 24 ساعة

مستشفى قها التخصصي بالقليوبية 

وقالت وزارة الصحة: استطاع قسم العمليات بمستشفى قها التخصصي في سابقة لقسم العمليات بإجراء 19 عملية جراحية في أقل من 24 ساعة. 

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه قد تنوعت العمليات الجراحية بين:
- عمليات العظام. 
- الجراحة العامة الصغرى والكبرى. 
- جراحة الوجه والفكين. 
- جراحة المخ والأعصاب. 
- عمليات الولادة الطبيعي والقيصري.

وكشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن نجاح جديد في علاج صعوبة البلع بدون جراحة بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي

إجراء منظار لمريضة تبلغ من العمر 63

وقالت أمانة المراكز الطبية المتخصصة إنه تم إجراء منظار لمريضة تبلغ من العمر 63 عامًا كانت تعاني من صعوبة في البلع منذ 5 سنوات، مع ألم متزايد وفقدان ملحوظ في الوزن.

وجود ضيق في عضلة الفؤاد وتم إجراء منظار علاجي للمعدة والمريء

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه بعد إجراء الفحوصات ودراسة حركة المريء، تبين وجود ضيق في عضلة الفؤاد وتم إجراء منظار علاجي للمعدة والمريء، حيث تم توسيع عضلة أسفل المريء بالبالون في جلسة واحدة بدون أي مضاعفات وخرجت المريضة في نفس اليوم بحالة جيدة مع التوصية بالمتابعة في العيادة الخارجية حتى تحسنت حالة المريضة بشكل ملحوظ وأصبح البلع طبيعيًا تمامًا واختفى الألم المصاحب له دون الحاجة لجلسات إضافية.

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاحات جديدة للفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى جراحات اليوم الواحد رأس البر مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا تعاني من آلام شديدة في البطن وإمساك وقيء وانتفاخ البطن، ولديها تاريخ من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب.

تشخيص المريضة بانسداد معوي

وأوضح المستشفى أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تم تشخيص الحالة بانسداد معوي وتقرر إجراء جراحة استكشافية عاجلة. 

وتابعت: بعد التحضيرات الجراحية، وتحت التخدير العام تم عمل استكشاف للحالة، حيث وجد غرغرينا في حوالي 60 سم في الأمعاء الدقيقة، وتم إجراء عملية استئصال للجزء المتضرر،  وتوصيل في الأمعاء الدقيقة. 

وتقرر خروج الحالة إلى وحدة العناية المركزة للعلاج بعد الجراحة، ولتكون تحت الملاحظة المستمرة، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة.

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مستشفى ناصر التخصصي 

فيما استقبل مستشفى ناصر التخصصي مريضة تبلغ ٣٢ عامًا تعانى من آلام شديدة مزمنة بمنطقة الحوض، وتم عمل الفحوصات اللازمة، وتبين وجود أكياس بطانة رحم مهاجرة أكياس شيكولاتة على المبيض، وعلى الفور تم تحضير المريضة للتدخل الجراحي.

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