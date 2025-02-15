بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بجمصة

أصيب 6 أشخاص بإصابات بالغة في حادث تصادم ميكروباص وسيارة تمناية في المنطقة الصناعة بجمصة في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من مركز شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة تمناية وإصابة 6 أشخاص.

أسماء المصابين في حادث المنطقة الصناعية بجمصة

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من: منى عاطف عبد العزيز، 19 سنة بكدمات وسحجات بالجسم ونورا عاطف عبد العزيز، 24 سنة باشتباه بكسر بالعمود الفقري، ومجدى محمود أمين سليمان 30 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى

وكدمات وسحجات بالجسم وسلسبيل محمد أبو عوف، 16 سنة بكدمات وسحجات بالجسم وصبري السيد الشربيني، 17 سنة بكدمات وسحجات بالجسم وصباح عبد الخالق سليمان، 30 سنة بكدمات وسحجات بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى جمصة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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