رئيس الحكومة يوجه رسالة للمواطنين بشأن السلع الأساسية والأوضاع العالمية

طمأن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين في ظل الأوضاع العالمية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المنطقة، ومدى توافر السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "أؤكد وبإذن الله مصر دايما ربنا واقف معاها ومفيش أي مشاكل تخص توافر السلع. خططنا منذ فترة بعيدة أن يكون المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من ذلك".

وأضاف مدبولي: "الحمد لله كل السلع الأساسية مخزونها الاستراتيجي يصل حاليا إلى 6 أشهر على الأقل، ولكن يجب أن تكون هناك ثقافة عامة ووعي بشأن الاستهلاك وفقا للاحتياجات فقط دون التكالب على التخزين، والحصول على السلع بصورة يومية بدلا من تلف السلع نتيجة التخزين".

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