افتتاح أولى سلاسل معارض "أهلًا رمضان" ضمن مبادرة سوق اليوم الواحد بقنا (بث مباشر)

أجرت فيتو بثا مباشرا داخل معرض “أهلا رمضان” ضمن مبادرة سوق اليوم الواحد بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا والدكتور حازم عمر،نائب محافظ قنا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

حلول شهر رمضان بقنا

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لحلول شهر رمضان الكريم، بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم ياميش رمضان بمعارض أهلا رمضان المقامة داخل أسواق اليوم الواحد بجميع المحافظات.

كما خصصت وزارة التموين أركانًا خاصة لـ “أهلًا رمضان” داخل المجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر السلع بكميات كبيرة، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع الغذائية بمعارض أهلًا رمضان

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية بواقع 60 طنا يوميًا، وبتخفيضات تتراوح من 25 إلى 35%.

وأوضحت أن المنتجات المطروحة تمتاز بجودة عالية وصلاحية جديدة، إضافة إلى وجود مخزون كبير منها لدى الشركات التابعة لوزارة التموين لتلبية احتياجات المستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.