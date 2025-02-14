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البحث العلمي والتكنولوجيا تعلن مد فترة التقدم لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا

أكاديمية البحث العلمي،
أكاديمية البحث العلمي، فيتو
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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مد فترة التقدم للمرحلة الجديدة من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا حتى يوم٢٠/٢/٢٠٢٥، والذي انطلق برؤية جديدة تحت مسمى مكاتب التسويق التكنولوجي "انطلاقة جديدة نحو اقتصاد معرفي".

 

 ويأتي ذلك في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026)، بناء علي اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالابتكار والاقتصاد المعرفي، واستكمالًا للدور الذي قامت به الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لدعم الاقتصاد المعرفي وللضرورة الملحة لتحويل الابتكارات والأبحاث التطبيقية إلى منتجات قابلة للتسويق والذي له عظيم الأثر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية. 

 

ودعت الأكاديمية المهتمين من الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات والهيئات الحكومية التعرف على الشروط ومواعيد التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية، وسوف تنطلق الدورة الجديدة تحت اسم "مكتب التسويق التكنولوجي OTC " والذي يركز فقط على تسويق الابتكارات والتكنولوجيات والأبحاث القابلة للتسويق وذلك من خلال أنشطة محددة تشمل إدارة حقوق الملكية الفكرية، إجراء دراسات السوق، ودراسات الجدوى، واستراتيجيات دخول السوق، تنفيذ النماذج الأولية وغيرها من الأنشطة الخاصة بتسويق الابتكارات والأبحاث. وتراعي الدورة الجديدة الكثير من المعايير والتي تهدف إلي تحقيق مبدأ التكافؤ بين الجهات المختلفة.  

 


 والجدير بالذكر أن مكاتب تسويق التكنولوجيا تعد وحدات تنظيمية داخل مؤسسات البحث العلمي، الجامعات، المعامل الحكومية أو الشركات الحكومية. وتهدف إلى  تحويل الأبحاث والابتكارات إلى منتجات أو خدمات أو تقنيات قابلة للتسويق تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق إيرادات.

 

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