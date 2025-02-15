أعلنت جامعة المنصورة، اليوم السبت، عن صدور قرار الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين سعد محمد عبد الوهاب أمينًا عامًا للجامعة، بالمستوى الوظيفي (الممتازة) لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

بقرار مجلس وزراء.. تعيين سعد عبد الوهاب أمينًا عامًا لجامعة المنصورة.

ومن جانبه، قدَّم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة لسعد عبد الوهاب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله.

ووجَّه رئيس الجامعة بأهمية قيادة العمل الإداري بروح الفريق، والاستفادة من الكفاءات، واستثمار الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، ووفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومستهدفات رؤية مصر 2030.

وذلك للدور الكبير المنوط بالجهاز الإداري بالجامعة في خدمة العملية التعليمية، ودعم منظومة العمل في استكمال النجاحات التي حققتها الجامعة في جميع المجالات، ومواصلة تقدمها على المستويين المحلي والدولي.

وأكَّد خاطر أن تقدم الجامعة وريادتها محليًّا وعالميًّا هو نتاج عمل جماعي مؤسسي مثمر ومنظم بين جميع القيادات والكوادر الأكاديمية والإدارية بالجامعة، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في قدرة العاملين على تحقيق أهداف الجامعة.

الجدير بالذكر أن سعد عبد الوهاب شَغَل منصب أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة المنصورة، ثم تم ندبه للقيام بعمل أمين جامعة المنصورة اعتبارًا من 17 سبتمبر 2024.

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