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جامعة عين شمس تنظم مهرجان شريان العطاء

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس "مهرجان العطاء" برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى الفترة من ١٦ إلى ٢٠ فبراير الجارى بالحرم الرئيسى. 

جامعة عين شمس تنظم مهرجان شريان العطاء 


يضم المهرجان وحدات الكشف المبكر عن الأورام والكشف عن الأمراض المزمنة  بالتعاون مع فريق من وزارة الصحة والسكان، كما يتم تنظيم فاعليات ثقافية وترفيهية متنوعة بالتعاون مع وزارة الثقافة إلى جانب حملة للتبرع بالدم، وتوعية حول أهمية التبرع المنتظم بالدم، يقدمها فريق من جمعية شريان العطاء 
وذلك تحت إشراف  محسن الألفى رئيس جمعية شريان العطاء، واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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جامعة عين شمس التبرع المنتظم بالدم الأمراض المزمنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزارة الصحة والسكان

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