بحضور لفيف من الوزراء، بدء احتفال الدقهلية بعيدها القومي داخل جامعة المنصورة

تشهد جامعة المنصورة اليوم السبت، بدء الاحتفال بـ العيد القومي لمحافظة الدقهلية الـ 775 علي النصر، وإجلاء الاحتلال الفرنسي، بعد أسر لويس التاسع ملك فرنسا.

مراسم الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية

شهد مراسم الاحتفال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور علاء عبد المحطي محافظ كفر الشيخ، حازم الأشموني محافظ الشرقية، أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور احمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق.



الدقهلية محافظة عريقة بتاريخها وأهلها وعطائها المتميز

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي أن الدقهلية محافظة عريقة بتاريخها وأهلها وعطاءها المتميز، وسميت عاصمتها المنصورة لما حققه شعبها من نصر كبير يسطر بأحرف من نور في سجل التاريخ، حيث قام أجدادنا في يوم 8 فبراير عام 1250م، بتحقيق انتصارا تاريخيا على قوات الغزو الأوروبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وأسره في دار ابن لقمان بالمنصورة، ليظل هذا اليوم محفورا في تاريخ نضال مصر ونضال وبسالة أهالي الدقهلية.

إيقاد الشعلة إيذانا ببدء الاحتفال بالعيد القومي

وكان قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،، بايقاد الشعلة بميدان النصب التذكاري أمام مبنى ديوان عام المحافظة، إيذانا ببدء الاحتفالات بالعيد القومي 775 للدقهلية، معربا عن تقديره لشعب الدقهلية وتاريخه العريق، وأكد أن هذه الاحتفالات تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي ظل قيادته الحكيمة لهذا الوطن في مرحلة تاريخية.

وكان قد شهد مراسم إيقاد الشعلة، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، اللواء خالد عيد رئيس المخابرات العامة بمنطقة شرق الدلتا، لواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، والعقيد أحمد المرسي نائب مدير المخابرات الحربية بالدقهلية، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ونخبة من الصحفيين والإعلاميين.

وبعث " مرزوق "بالتهنئة لشعب الدقهلية، قائلًا كل عام وشعب مصر والدقهلية بخير داعيًا المولي عز وجل أن يمن على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظ مصر والدقهلية وشعبها من كل مكروه وسوء، لاستكمال مسيرة البناء والعطاء.

انتصارات شعب الدقهلية راس المال الحقيقي

وأضاف محافظ الدقهلية أن هذا النصر لم يكن هو النصر الوحيد الذي تم على أرض عروس النيل، ففي سمائها دارت أكبر معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث، حين حققت القوات الجوية المصرية انتصارا ساحقا في حرب أكتوبر المجيدة 1973على الطيران الإسرائيلي، حيث دارت أطول معركة جوية في سماء مدينة المنصورة.

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